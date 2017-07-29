В минэнерго РФ рассчитывают на позитивный тренд балансировки рынка нефти во II полугодии

Алматы. 29 июля. КазТАГ – В министерстве энергетики РФ рассчитывают на продолжение позитивного тренда балансировки нефтяного рынка во втором полугодии, заявил глава минэнерго Александр Новак.

«Мы рассчитываем на позитивные тренды во втором полугодии, они связаны с прогнозом роста мировой экономики, с увеличением роста спроса на нефть в Китае, Индии. Рассчитываем, что балансировка рынка ускорится», — приводит ТАСС слова А. Новака на совещании у президента РФ Владимира Путина.

А. Новак отметил, что с начала 2017 года наблюдается существенное «оздоровление нефтяного рынка».

Как уже сообщалось, в конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров нефти, в том числе Казахстан и Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение I полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года.

На встрече в Вене в мае 2017 года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за 5 лет уровней.

На этой неделе А. Новак уже сообщал, что за 6 мес. 2017 года уровень выполнения соглашения составил порядка 98%. Сделка ОПЕК+ убрала с рынка 350 млн баррелей.