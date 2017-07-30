Казахстанская певица Мудряк заняла III место на международном конкурсе «Опералия» в Астане

Астана. 30 июля. КазТАГ — Казахстанская певица Мария Мудряк заняла III место на международном конкурсе «Опералия» в Астане, сообщила пресс-служба государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

«Адела Захариа (сопрано, Румыния) и Леви Секхапан (тенор, Южная Африка) были объявлены победителями первых премий Всемирного конкурса оперного искусства «Опералия» и высших денежных призов в размере $30 тыс. Вторые места, а вместе с ними и награду в $20 тыс. получили Кристина Мхитарян (сопрано, Россия) и Давиде Джусти (тенор, Италия). Третью премию и по $10 тыс. выиграли Мария Мудряк (сопрано, Казахстан) и Леон Ким (баритон, Республика Корея)», — говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, победителей конкурса «Опералия» объявил мировая знаменитость Пласидо Доминго.

«Ежегодно для участия в «Опералии» конкурсанты подают сотни заявок, из которых выбирают всего 40 человек для дальнейшего выступления перед международным жюри. Всякий раз вокальное состязание проводится в разных городах мира. В этом году артисты прибыли в Астану из 17 стран мира», — уточняется в сообщении.

«Как известно, П. Доминго не принимает участие в голосовании, однако на протяжении всего конкурса активно помогает певцам: направляет, дает советы, связанные с их творчеством и карьерой. Для самых юных вокалистов есть шанс попасть в одну из молодежных программ, открытых П.Доминго в Лос-Анджелесе (США) и Валенсии (Испания)», — напомнили организаторы конкурса.

Также сообщается, что по традиции после официального открытия финального тура конкурса П.Доминго занял место за дирижерским пультом симфонического оркестра «Астана Опера», и 5 участников — претендентов на лучшее исполнение сарсуэлы — исполнили по одной арии из этого испанского музыкально-сценического жанра. В итоге премия Пепиты Эмбил де Доминго, матери П. Доминго, и $10 тыс. достались румынке А.Захариа, а премию П.Доминго-старшего, отца маэстро Доминго, а также $10 тыс. получил итальянский тенор Марко Чапони.

Дополнительные премии имени прославленной шведской певицы Биргит Нильсон за лучшее исполнение репертуара из опер Вагнера и Штрауса и денежный приз в размере $15 тыс. получили: Оксана Секерина (сопрано, Россия) и Борис Пригл (бас-баритон, Чехия).

«Поскольку с каждым годом уровень участников «Опералии» растет, а вместе с ним и уровень конкуренции, в этом году в Астане маэстро П. Доминго решил отметить каждого участника, дошедшего до финала, но не получившего основных денежных призов, поощрительной премией в размере $5 тыс. Поощрительные призы достались: Руперту Энтикнапу (контртенор, Великобритания), Су Ён Пак (сопрано, Республика Корея), Владе Боровко (сопрано, Россия), Эммет О’Хэнлон (баритон, США), Руслане Коваль (сопрано, Украина), Дамиана Мицци (сопрано, Италия)», — заключается в сообщении.

Всемирный конкурс оперного искусства проходил в ГТОБ «Астана Опера» с 24 по 29 июля.