Акиматы рекламируют себя и ущемляют права детей из малоимущих семей, заявляют в МОН

Астана. 31 июля. КазТАГ – Нургуль Жигер . Местные исполнительные органы рекламируют себя, организуя торжественное вручение материальной помощи детям из малообеспеченных семей, заявила заместитель председателя комитета по охране прав детей МОН РК Маншук Абдыкарим.

«Никаких торжественных вручений (благотворительной помощи – КазТАГ), ни на каких линейках этого не должно быть, потому что это унижает ребенка, ущемляет его права. В это году мы будем на это особое внимание уделять. Если узнаем, что где-то акиматы или кто-то еще решил прорекламировать свою деятельность благотворительную, то, конечно, будем пресекать это», — сказала М. Абдыкарим на брифинге в понедельник.