Акиматы рекламируют себя и ущемляют права детей из малоимущих семей, заявляют в МОН

Астана. 31 июля. КазТАГ – Нургуль Жигер. Местные исполнительные органы рекламируют себя, организуя торжественное вручение материальной помощи детям из малообеспеченных семей, заявила заместитель председателя комитета по охране прав детей МОН РК Маншук Абдыкарим.
«Никаких торжественных вручений (благотворительной помощи – КазТАГ), ни на каких линейках этого не должно быть, потому что это унижает ребенка, ущемляет его права. В это году мы будем на это особое внимание уделять. Если узнаем, что где-то акиматы или кто-то еще решил прорекламировать свою деятельность благотворительную, то, конечно, будем пресекать это», — сказала М. Абдыкарим на брифинге в понедельник.
По ее словам, в прошлом году уже были прецеденты, когда «некоторые регионы перестарались» и вручали детям из малообеспеченных семей материальную помощь в помпезной торжественной обстановке. В результате родители направили жалобы в министерство образования, где отмечали, что подобные акции унижают детей и становятся поводом для травли в школах.comments powered by HyperComments