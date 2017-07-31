Казахстан призвал к скорейшему возобновлению переговорного процесса по северокорейской ядерной проблеме

Астана. 31 июля. КазТАГ – Казахстан решительно осуждает очередной запуск КНДР баллистической ракеты и вновь призывает заинтересованные стороны возобновить переговорный процесс, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Республика Казахстан решительно осуждает запуск Корейской Народной Демократической Республикой баллистической ракеты 28 июля 2017 года. Подобные действия грубо нарушают резолюции совета безопасности ООН, создают угрозу миру и дестабилизируют ситуацию в восточноазиатском регионе и в глобальном масштабе», — говорится в заявлении МИД, распространенном в понедельник.

Как подчеркивается, «безответственная политика КНДР негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты».

«Настойчиво призываем КНДР отказаться от ядерных амбиций ради безопасности и развития своего народа, а также во благо всего человечества», — заявили в МИД РК.

«Угроза ракетной и ядерной программы КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам активизировать усилия по поиску взаимоприемлемого решения путем скорейшего возобновления переговорного процесса»,- подчеркнули в МИД.

При этом в ведомстве напомнили, что выход из сложившейся ситуации возможен именно через переговоры, а не силовое разрешение проблемы, вызванной провокационными действиями северокорейских властей.

Напомним, в минувшую пятницу КНДР провела очередной успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. По данным министерства обороны Японии, ракетаупала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 кмк западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо.