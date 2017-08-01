Сменился главный редактор газеты «Казахстанская правда»

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Астана. 1 августа. КазТАГ — Главным редактором газеты «Казахстанская правда» назначен Асыл Сагимбеков, указано в сообщении издания.
Как поясняется, прежний главный редактор «Казправды» Татьяна Костина вышла на пенсию.
Ранее А. Сагимбеков занимал должность заместителя главного редактора в газете «Вечерний Алматы». В разные годы работал главным редактором республиканской общественно-политической газеты «Литер», а также в редакциях газет «Труд» и «Казахстанская правда».
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