Сменился главный редактор газеты «Казахстанская правда»

Астана. 1 августа. КазТАГ — Главным редактором газеты «Казахстанская правда» назначен Асыл Сагимбеков, указано в сообщении издания.
Как поясняется, прежний главный редактор «Казправды» Татьяна Костина вышла на пенсию.
Ранее А. Сагимбеков занимал должность заместителя главного редактора в газете «Вечерний Алматы». В разные годы работал главным редактором республиканской общественно-политической газеты «Литер», а также в редакциях газет «Труд» и «Казахстанская правда».comments powered by HyperComments