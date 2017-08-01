Сменился главный редактор газеты «Казахстанская правда»

Астана. 1 августа. КазТАГ — Главным редактором газеты «Казахстанская правда» назначен Асыл Сагимбеков, указано в сообщении издания.

Как поясняется, прежний главный редактор «Казправды» Татьяна Костина вышла на пенсию.