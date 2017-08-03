Переписали – можно жить! Какими коврижками будем заманивать иностранных туристов в Казахстан? Часть 1

Вместо того, чтобы отчитаться перед правительством, как улучшилась ситуация с туризмом в Казахстане, чиновники министерства культуры и спорта… переписали основополагающий документ. Бумага, а, вернее, вордовский файл все стерпит

На излете июня принята Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года. Одновременно была упразднена предыдущая концепция, принятая три года назад и рассчитанная до 2020 года.

Профильное министерство не стало утруждаться и сочинять отчет о проделанной работе – его сотрудники просто предложили новый вариант документа. Даже не предложили, а скомпилировали себя или своих предшественников: на 80% новая концепция – слово в слово – повторяет предыдущую.

На старой теперь красуется надпись о том, что она утратила силу, а нужно было бы, по справедливости, поставить гриф «Не выполнено».

Теперь, когда понятно, что нефть не может обеспечить стране экономический рост, правительство начало думать над другими источниками доходов. О том, что это может быть туризм, подозревали и раньше. Например, принимали подобную концепцию в 2001 году – до 2005 года.

Тот документ – апофеоз наития. Тогда власти собирались в короткие сроки привезти толпы туристов в Тургень, Есик, Талгар, и даже в Узунагач. Что, скажите, там смотреть? Как нищает местное население?

Умозрительные маршруты были проложены в Кеген, Нарынкол, Чунджу, Жаркент, Текели, в город Тараз и село Мерке. Упоминалось село Лепсинск. Кто знает, где оно вообще расположено? Я знаю. Это заповедные места в бывшей Талды-Корганской области, самый лучший мед на свете и непроходимые, непроезжаемые – их там вообще не стало – дороги для туристов.

В общем, программа оказалась профанацией, потому что для того, чтобы турист куда-то поехал, нужны прежде всего инфраструктура и логистика. И по сегодняшний день перечисленные города и села – это скорее медвежьи углы, но не центры притяжения для туристов.

Государство и чиновники, избалованные высокими ценами на нефть и безответственностью, наверное, полагали, что туризм образуется сам собой.

За это время, правда, стало больше туристов бывать на озере Балхаш и Алаколе, но уровень сервиса находится в нижней точке, а сами чиновники и богатые люди (чаще эти понятия в Казахстане совпадают), отстроившие там дома отдыха для себя, избранных, добираются туда чаще на вертолетах, но не по автомагистрали и железнодорожным путям, в давно устаревших вагонах с доисторическим комфортом и сервисом, по которым плачет утиль.

Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что прогресс в развитии туризма есть. Если опираться на свежеиспеченную концепцию, принятую месяц назад, то успехи прямо-таки поражающие воображение. Например, в 2015 году объем доходов от туристской деятельности составил 236,4 млрд. тенге, что почти в 2 раза больше уровня 2010 года (126,5 млрд. тенге). Браво! Однако, когда узнаешь, что доля туризма в ВВП страны не достигает и 1%, приподнятость духа мгновенно улетучивается.

Хуже всего, когда туризм в Казахстане опирается в основном на местное население и лишь в маленькой степени – на деловые поездки иностранных резидентов. Дело в том, что все личные поездки, не связанные с посещением каких-то исторических мест и достопримечательностей, считываются статистами как туризм. Хотя к туризму в нашей реальности они не имеют совершенно никакого отношения.

Из дальнего зарубежья к нам практически не едут. И хотя в 2016 году органы статистики насчитали 6,5 млн. иностранных туристов, если приглядеться, то их практически и не было. Больше всего на территорию Казахстана въехало граждан Узбекистана – 37,8%, России – 24,4% и Кыргызстана – 20,7%. При этом каждые три визита из четырех были частными (приехали к родственникам, к семье, в поисках работы и пр.), 16,2% составили служебные поездки, а с целью туризма въехало в Казахстан менее 1%!

Количество гостиниц и мест размещения в стране растет, но лишь 10% гостиниц имеет категорию. Однако и они простаивают. В прошлом году заполняемость гостиниц составила лишь 23,8%. Самый высокий уровень востребованности гостиничного сервиса в Западно-Казахстанской и Атырауской областях (29,5% и 27,6%), а также в Астане и Алматы (27,6% и 28,2% соответственно).

Простаивают – потому что туристов нет и потому что цены высокие. Две взаимозависимые проблемы. Так, средняя стоимость стандартного номера в пятизвездночной гостинице в Астане и Алматы ориентировочно на 20% выше средней стоимости стандартного номера в ведущих европейских городах и туристских центрах мира. Авторы концепции, конечно, не простачки, они знают, что «завышенные цены связаны с недостатком конкурентной среды и сильной зависимостью от бизнес-туристов», что «предлагаемые туристские услуги, включая гостиничные, предоставляются с ограниченным сервисом и являются слабо регулируемыми», что «высокая цена на проживание и авиабилеты значительно увеличивают стоимость тура в Казахстан и, соответственно, снижают его конкурентоспособность по цене на международном рынке».

В новой концепции, в отличие от программ-предшественниц, прописано много новых подходов, будет меняться законодательство, здесь нас ожидает почти что революция, если, конечно, власть сосредоточит свои усилия на развитии инфраструктуры. Более подробно – в следующей статье. Вы будете сильно удивлены…

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