Переписали – можно жить! Какими коврижками будем заманивать иностранных туристов в Казахстан? Часть 1

На излете июня принята Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года. Одновременно была упразднена предыдущая концепция, принятая три года назад и рассчитанная до 2020 года.
Профильное министерство не стало утруждаться и сочинять отчет о проделанной работе – его сотрудники просто предложили новый вариант документа. Даже не предложили, а скомпилировали себя или своих предшественников: на 80% новая концепция – слово в слово – повторяет предыдущую.
На старой теперь красуется надпись о том, что она утратила силу, а нужно было бы, по справедливости, поставить гриф «Не выполнено».
Теперь, когда понятно, что нефть не может обеспечить стране экономический рост, правительство начало думать над другими источниками доходов. О том, что это может быть туризм, подозревали и раньше. Например, принимали подобную концепцию в 2001 году – до 2005 года.
Тот документ – апофеоз наития. Тогда власти собирались в короткие сроки привезти толпы туристов в Тургень, Есик, Талгар, и даже в Узунагач. Что, скажите, там смотреть? Как нищает местное население?
Умозрительные маршруты были проложены в Кеген, Нарынкол, Чунджу, Жаркент, Текели, в город Тараз и село Мерке. Упоминалось село Лепсинск. Кто знает, где оно вообще расположено? Я знаю. Это заповедные места в бывшей Талды-Корганской области, самый лучший мед на свете и непроходимые, непроезжаемые – их там вообще не стало – дороги для туристов.
В общем, программа оказалась профанацией, потому что для того, чтобы турист куда-то поехал, нужны прежде всего инфраструктура и логистика. И по сегодняшний день перечисленные города и села – это скорее медвежьи углы, но не центры притяжения для туристов.
Государство и чиновники, избалованные высокими ценами на нефть и безответственностью, наверное, полагали, что туризм образуется сам собой.
За это время, правда, стало больше туристов бывать на озере Балхаш и Алаколе, но уровень сервиса находится в нижней точке, а сами чиновники и богатые люди (чаще эти понятия в Казахстане совпадают), отстроившие там дома отдыха для себя, избранных, добираются туда чаще на вертолетах, но не по автомагистрали и железнодорожным путям, в давно устаревших вагонах с доисторическим комфортом и сервисом, по которым плачет утиль.
Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что прогресс в развитии туризма есть. Если опираться на свежеиспеченную концепцию, принятую месяц назад, то успехи прямо-таки поражающие воображение. Например, в 2015 году объем доходов от туристской деятельности составил 236,4 млрд. тенге, что почти в 2 раза больше уровня 2010 года (126,5 млрд. тенге). Браво! Однако, когда узнаешь, что доля туризма в ВВП страны не достигает и 1%, приподнятость духа мгновенно улетучивается.
Хуже всего, когда туризм в Казахстане опирается в основном на местное население и лишь в маленькой степени – на деловые поездки иностранных резидентов. Дело в том, что все личные поездки, не связанные с посещением каких-то исторических мест и достопримечательностей, считываются статистами как туризм. Хотя к туризму в нашей реальности они не имеют совершенно никакого отношения.
Из дальнего зарубежья к нам практически не едут. И хотя в 2016 году органы статистики насчитали 6,5 млн. иностранных туристов, если приглядеться, то их практически и не было. Больше всего на территорию Казахстана въехало граждан Узбекистана – 37,8%, России – 24,4% и Кыргызстана – 20,7%. При этом каждые три визита из четырех были частными (приехали к родственникам, к семье, в поисках работы и пр.), 16,2% составили служебные поездки, а с целью туризма въехало в Казахстан менее 1%!
Количество гостиниц и мест размещения в стране растет, но лишь 10% гостиниц имеет категорию. Однако и они простаивают. В прошлом году заполняемость гостиниц составила лишь 23,8%. Самый высокий уровень востребованности гостиничного сервиса в Западно-Казахстанской и Атырауской областях (29,5% и 27,6%), а также в Астане и Алматы (27,6% и 28,2% соответственно).
Простаивают – потому что туристов нет и потому что цены высокие. Две взаимозависимые проблемы. Так, средняя стоимость стандартного номера в пятизвездночной гостинице в Астане и Алматы ориентировочно на 20% выше средней стоимости стандартного номера в ведущих европейских городах и туристских центрах мира. Авторы концепции, конечно, не простачки, они знают, что «завышенные цены связаны с недостатком конкурентной среды и сильной зависимостью от бизнес-туристов», что «предлагаемые туристские услуги, включая гостиничные, предоставляются с ограниченным сервисом и являются слабо регулируемыми», что «высокая цена на проживание и авиабилеты значительно увеличивают стоимость тура в Казахстан и, соответственно, снижают его конкурентоспособность по цене на международном рынке».
В новой концепции, в отличие от программ-предшественниц, прописано много новых подходов, будет меняться законодательство, здесь нас ожидает почти что революция, если, конечно, власть сосредоточит свои усилия на развитии инфраструктуры. Более подробно – в следующей статье. Вы будете сильно удивлены…
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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.
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