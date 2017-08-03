«Почему Бакытжан Сагинтаев держит язык за зубами?». «Где прячутся от правосудия братья Рыскалиевы?». «Чего ждать от нового Налогового кодекса». «Радуйтесь, что бензин по 140 тенге: дальше — только повышение»

Сетевой Казахстан. 3 августа 2017г.

CAMONITOR . COM . Юлия КИСТКИНА – «Почему Бакытжан Сагинтаев держит язык за зубами?» — Вот уже почти год премьер-министр Бакытжан Сагинтаев варится в своем соку, находясь в добровольной изоляции. Вести открытый диалог с обществом у него не получается. А, может быть, просто не хочется. Но какими бы ни были причины такой «скромности», очевидно, что чем больше глава правительства уходит в себя, тем меньше у него шансов вписаться в уже трансформирующуюся политическую действительность.

IA — CENTR . RU . Дарья ЧИЖОВА – «Казахстанские шестидесятники. Время пришло?» — Специфика казахстанской политической системы заключается в том, что в настоящий момент в ближнем круге Н.А.НАЗАРБАЕВА находятся представители сразу нескольких поколений: ветераны независимости, технократы – родом из 60-х, болашаковцы – семидесятники. В этом аспекте заключается сильная сторона управленческой модели – не Китай, конечно, где кадровая ротация через определенный срок осуществляется на «поколенческой основе», но, по крайней мере, многообразие взглядов и подходов обеспечено.

«Эксперт о проекте «Алаш»: Уровень популярности национал-патриотических идей в Казахстане преувеличен» — Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК — Лидера нации Уразгали СЕЛЬТЕЕВ — Сама информация о том, что проект партии «Алаш» разрабатывается в недрах власти, также крайне сомнительная. Создание партии с идеологической начинкой в русле национал-демократии в нынешней ситуации априори невозможно. Это идет вразрез со стратегией государственной внутренней политики. Более 20 лет информационно-идеологическая работа сосредоточена исключительно на продвижении и укреплении таких фундаментальных идеологем, как «межнациональное единство» и «межконфессиональное согласие». Мы же видим, как любые высказывания нацпатов остро и реакционно воспринимаются в обществе, хотя ничего радикального в них нет.

AZATTYQ . ORG . «Преподающим на английском обещают надбавку» — Министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ сообщил, что с 2019 года учителя, преподающие на английском языке, будут получать 25-процентную надбавку к зарплате. В интервью Азаттыку представитель министерства Зейнеп МАКСУТОВА рассказала о деталях нововведения.

«Металлурги и шахтеры требуют повысить им зарплату» — Несколько сотен металлургов и шахтеров компании «АрселорМиттал Темиртау», собравшихся 1 августа на конференции трудового коллектива в Темиртау, потребовали повысить им заработную плату.

TIME . KZ . «Почему они уезжают?» — Выпускники казахстанских школ, воспользовавшись новым, облегченным форматом проведения Единого национального тестирования (ЕНТ), повально рванули в зарубежные вузы, российские в основном. Почему мозги утекают за границу — не могут найти себе применения дома? Первым делом этот вопрос мы задали президенту Ассоциации вузов Казахстана Рахману АЛШАНОВУ, который много лет работает в этой сфере и является ректором одного из казахстанских частных вузов.

«Торопиться не надо» — В Алматы эксперты обсуждали и активно критиковали систему обязательного социального медстрахования (ОСМС), которую сейчас внедряют в Казахстане. Звучали предложения и вовсе отказаться от этой поспешной, по мнению многих собравшихся, реформы.

«Война в Сирии не будет нашей!» — В экспертной среде все чаще звучат прогнозы о том, что после поражения ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории Казахстана) ее боевики придут в Центральную Азию. О том, насколько реальны эти прогнозы, что сейчас происходит в Сирии и каковы риски во всей этой ситуации для Казахстана, наш корреспондент побеседовал с политологом Исламом КУРАЕВЫМ — Ни Китай, ни Россия не позволят террористам разжечь конфликт у своих границ.

INFORMBURO . KZ . «Чего ждать от нового Налогового кодекса» — В Казахстане создаётся новый Налоговый кодекс. Как изменится фискальная политика страны после его принятия, подробно рассказал первый вице-министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ на очередной специальной пресс-конференции в Правительстве, посвящённой реализации Плана нации "100 конкретных шагов". Перемены в первую очередь, по его словам, коснутся механизмов проверки бизнеса.

365 INFO . KZ . «Где прячутся от правосудия братья Рыскалиевы?» — В расследовании уголовного дела в отношении братьев РЫСКАЛИЕВЫХ могут появиться новые эпизоды — оно еще продолжается и далеко от завершения. Напомним, бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев и его брат Рыскали Аманжан были объявлены в розыск в 2013 году. Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных и экономических преступлений, в результате чего государству и гражданам был причинен ущерб на общую сумму более 80 млрд тенге.

«Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку» — Почему зерновая житница страны богата скандалами, а не деньгами? Человек из команды Аслана МУСИНА, Архимед МУХАМБЕТОВ, после падения шефа позиций не потерял. В Астане поговаривают, что самых перспективных учеников «мусинской» школы под свое крыло забрал Нурлан НИГМАТУЛИН. Но даже этот факт не гарантирует Архимеду Бегежановичу дальнейшее восхождение на властный олимп. Почему? Из-за отсутствия харизмы? Из-за отсутствия «свободных» мест? Об этом и многом другом в третьем цикле статей об акимах Казахстана рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

«Радуйтесь, что бензин по 140 тенге: дальше — только повышение» — Нефтяными предприятиями Казахстана по большей части владеют иностранные инвесторы. Они и «правят балом», не предоставляя нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) нефть на переработку в достаточном объёме — отсюда и дефицит. А нашим НПЗ выгоднее отправлять свою продукцию за рубеж, чем продавать казахстанцам.

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