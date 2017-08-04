Акмолинские врачи отрицают свою вину в истории с новорожденной, отданной в детдом 14 лет назад

Алматы. 4 августа. КазТАГ — Кокшетауские врачи выходили брошенную 14 лет назад девочку, а ее матери о смерти ребенка не сообщали, следует из информации, распространенной региональной службой коммуникаций.

«Акмолинское областное управление здравоохранения опровергает информацию матери, утверждающей, что 14 лет назад после родов в перинатальном центре ей сообщили о смерти ребенка», — говорится в сообщении.

«В управлении здравоохранения Акмолинской области предоставили документацию, подтверждающую факт родов женщины 1983 года рождения. Она была доставлена 9 октября 2003 года машиной скорой помощи в приемный покой перинатального центра Кокшетау… Согласно документации, сведения записывались со слов женщины, так как у нее отсутствовали документы, удостоверяющие личность», — поясняется в информации.

Как уточнили медики, женщина родила живую девочку весом всего 930 г, поскольку ребенок был недоношенным (26-27 недель). В родзале дежурили врач акушер-гинеколог, акушерка и врач-неонатолог. Все врачи в настоящее время работают в областном перинатальном центре.

«После рождения ребенок был переведен в отделение реанимации для проведения интенсивной терапии, затем девочка переведена для дальнейшего выхаживания в отделение патологии новорожденных. За время нахождения ребенка в больнице состоянием девочки никто не интересовался. Сама же женщина выписана домой 11 октября 2003 года», — утверждают в облздраве.

«На 29-е сутки после рождения, учитывая тот факт, что ребенком никто не интересовался, был составлен акт на брошенную девочку и через 125 дней после рождения ребенок был переведен в Щучинский дом малютки», — отмечается в сообщении.

Как подчеркнула и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Сауле Кисикова, медработниками были проведены все возможные мероприятия для сохранения жизни ребенка.

«Кроме того, анализ медицинской документации выявил, что женщина не встала на учет по беременности, не обследовалась, не наблюдалась, была студенткой, поздно вызвала машину скорой помощи. Все вышеизложенное в определенной степени может свидетельствовать о незаинтересованности женщины в данной беременности», — считает С.Кисикова.

В свою очередь в управлении образования Акмолинской области пояснили, что поиск матери отданного в детдом ребенка «усложнила смена фамилии женщиной», поэтому ее нашли только в феврале 2017 года.

«Девочка была передана матери на основании заключения органа опеки от 29 июня 2017 года. В настоящее время ребенок воспитывается в полной семье», — сообщил и.о. руководителя управления Валерий Гамазов.

Как сообщалось, прокуратурой Акмолинской области проводится проверка в отношении работников перинатального центра, которые, по предварительным данным, сдали новорожденную в детдом, сообщив ее матери о смерти ребенка.

По информации прокуратуры, к такому выводу в ведомстве пришли после анализа состояния законности по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который «показал на отсутствие взаимодействия между органами опеки попечительства и внутренних дел по розыску родителей детей».