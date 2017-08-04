Премьер считает недостаточной подготовку специалистов профтехобразования в Казахстане

Кокшетау. 4 августа. КазТАГ – Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев считает недостаточной подготовку специалистов профтехобразования в Казахстане, передает корреспондент КазТАГ.

В Кокшетау в рамках рабочей поездки премьера в пятницу прошло совещание, на котором обсудили выполнение госпрограммы «Серпiн».

«По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в сентябре планируется 20 тыс. молодых людей направить на бесплатное обучение в ТиПО с выплатой стипендии и одноразовым горячим питанием. Обучение основам предпринимательства через проект «БастауБизнес». На сегодня уже 8167 человек охвачены обучением, это 54% от планируемых в 2017 году 15 тыс. человек», — сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«15 тыс. — это очень мало для республики», — сказал Б. Сагинтаев.

Кроме того, перед главой правительства отчитался аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

«В Кокшетауском госуниверситете на 2017-2018 годы выделено 250 грантов для студентов из южных регионов. Кроме того, с 2014 года в 7 учебных заведениях ТиПО обучались 369 студентов по 12 сельхозспециальностям. По итогам 2016-2017 годов из 138 выпускников программы «Серпiн» 109 трудоустроено. На предстоящий учебный год планируется прием 210 абитуриентов в организации технического и профобразования», — сказал аким.

По его сведениям, из областного бюджета в 2016 году на организацию работы с участниками программы «Серпiн» было выделено Т2837,6 млн.