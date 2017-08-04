Прогнозы аналитиков по поводу курса рубля к доллару в России серьезно разошлись

Алматы. 4 августа. КазТАГ — Прогнозы экономистов и аналитиков по поводу курса рубля к доллару на российском рынке серьезно отличаются друг от друга, сообщает Русская служба ВВС.

Так, согласно прогнозу министерства экономического развития России, к концу года доллар будет стоить 68 рублей.

«Аналитик Global FX Сергей Коробков и экономист Игорь Николаев из ФБК Грант Тортон также ожидают, что курс доллара будет чуть ниже 70 рублей. Коробков делает вывод, что рубль таким образом ослабнет на 10-15%», — говорится в сообщении.

Член попечительского совета Фонда Е.Гайдара Андрей Нечаев, в 1990-е годы возглавлявший министерство экономического развития, полагает, что доллар вряд ли будет стоить выше 64 рублей в этом году. «70 мне кажется невероятным», — заявил он в четверг на дискуссии, посвященной динамике курса рубля.

«Есть и более оптимистические прогнозы. Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова уверена, что к концу этого года доллар будет стоить 60 рублей», — отмечается в сообщении.

Эксперты, опрошенные агентством Reuters, серьезной девальвации не ждут: по их прогнозам, в третьем и четвертом квартале 2017 года доллар будет стоить 60,8-61 рубль.

«Экономист и заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО Яков Миркин полагает, что рубль будет слабеть, но без внешних шоков обвала курса не будет. Он, как и Орлова, прогнозирует рост волатильности валюты: она будет постоянно колебаться, курс может подскочить или упасть на 5-15%», — перечислены экспертные мнения.

Как отмечается, рубль в последние недели существенно дешевеет по отношению к доллару: с конца мая его стоимость упала примерно на 8%. Утром в пятницу доллар торговался возле отметки 60,3 рубля.

«Нынешнее падение российской валюты связано прежде всего с вступлением в силу закона о дополнительных санкциях против России, который в среду подписал президент США Дональд Трамп», — считают аналитики.

«Однако фактически падение рубля началось еще в конце мая. С 25 мая по начало августа официальный курс доллара вырос на 8%. Причин у этого много: спекулянты начали выводить деньги из российской экономики, выросли политические риски, да и сама ситуация в российской экономике остается нестабильной», — полагают эксперты.

Как сообщалось, на этой неделе в Казахстане наблюдался резкий скачок обменного курса тенге, который превышал Т340 за $1. В пятницу на KASE наблюдается снижение биржевого курса до Т333,36/$1.

Биржевой курс тенге к рублю по итогам дневной сессии в пятницу установился на отметке Т5,5248, повысившись на Т0,0151.