США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Соединенные Штаты начали в пятницу процесс выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, который займет более двух лет, сообщает ТАСС.

Как объявил госдепартамент, делегация страны в ООН передала соответствующее формальное уведомление генеральному секретарю Антониу Гутерришу, который является депозитарием соглашения. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна «поддерживает сбалансированный подход» к борьбе с глобальным потеплением, который предусматривает сокращение выбросов одновременно с поощрением экономического роста и обеспечением энергетической безопасности. В госдепартаменте напомнили слова президента США Дональда Трампа, который, объявляя 1 июня о решении выйти из Парижского соглашения, заявил, что американская администрация готова вновь стать участником договора, но на особых условиях.

По данным РБК, при этом в Госдепартаменте подчеркнули, что Соединенные Штаты продолжат уменьшать выбросы парникового газа с помощью инноваций и технологических достижений, а также будут работать вместе с другими странами, чтобы помочь им более эффективно использовать полезные ископаемые и уменьшить вред для окружающей среды от их использования.

По сообщению ТАСС, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение уведомления американской стороны и уточнил условия выхода из международного договора.

«Согласно статье 28 Парижского соглашения, его участник может выйти в любой момент спустя три года после даты вступления соглашения в силу для этого участника», — пояснил он, напомнив, что договор вступил в силу для США 4 ноября 2016 года.

Таким образом, Соединенные Штаты перестанут быть его участником только в 2019 году.

С.Дюжаррик повторил слова генсека ООН, который еще в июне заявил, что сожалеет о решении США выйти из Парижского соглашения. Административный глава всемирной организации назвал это серьезным ударом по глобальным усилиям по сокращению выбросов парниковых газов и усилению глобальной безопасности.

«Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты оставались лидерами в вопросах климата и устойчивого развития», — подчеркнул С.Дюжаррик.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

4 ноября прошлого года соглашение вступило в силу для стран, присоединившихся к документу. По состоянию на 4 августа документ ратифицировали 158 государств, в том числе Китай и США. На долю этих двух стран приходится почти 38% общемирового объема выбросов парниковых газов, являющихся основной причиной роста температуры атмосферы.

О выходе Соединенные Штатов из Парижского соглашения президент США Дональд Трамп заявил 1 июня. По его словам, документ невыгоден, потому что к 2025 году при исполнении положений договора США могут потерять 2,7 млн рабочих мест. В то же время, американский лидер добавил, что Вашингтон будет проводить переговоры об изменении соглашения, чтобы оно было «справедливым» для Америки.