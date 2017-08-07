Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в июле повысилась на 1,3%

Новости 110 0

Астана. 7 августа. КазТАГ – Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в июле 2017 года составила Т252 326 и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,3% (с декабря 2016 года – на 1,3%), указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв. м благоустроенного жилья в июле составила Т188 132 (соответствует показателю предыдущего месяца и на 0,3% меньше, чем в декабре прошлого года), неблагоустроенного жилья – Т114 891 (0 и -0,4% соответственно).

Стоимость аренды 1 кв. м благоустроенного жилья составила Т1300 (+0,5% и +1,6%).

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Площадь сданного в эксплуатацию в январе-июне жилья в Казахстане выросла на 11%
  2. Инфляция в Казахстане в июле составила 0,1%, с начала года — 3,8%
  3. На рынке аренды жилья беспрецедентное падение цен
  4. Стоимость дизтоплива и бензина АИ-92 практически сравнялась на АЗС в Алматы
  5. Добыча нефти ОПЕК в июле вырастет на 145 тыс. баррелей в сутки

Новости партнеров

Загрузка...