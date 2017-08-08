Аграриев Восточного Казахстана не обеспечили на период уборки урожая ГСМ нужного качества

Алматы. 8 августа. КазТАГ – В Восточно-Казахстанской области не решен вопрос с обеспечением местных аграриев в период уборочной кампании горюче-смазочными материалами (ГСМ) нужного качества, сообщила пресс-служба акима области.

Как отмечается, на состоявшемся расширенном аппаратном совещании акимата ВКО руководство областного управления сельского хозяйства доложило о готовности к уборке урожая 2017 года.

«Вся техника подготовлена, отремонтированы зерно- и овощехранилища, с третьей декады июля аграрии приступили к сбору зерновых. Как оказалось, готовы, но не совсем, не отработан вопрос с обеспечением горюче-смазочными материалами», — указывается в информации, распространенной во вторник.

По словам и.о. руководителя облуправления сельского хозяйства Рината Молдаханова, министерство энергетики РК выделило 25 тыс. тонн дизельного топлива по цене Т140,7 тыс. за тонну. Однако поставлять дизтопливо будет не ближайший Павлодарский нефтехимический завод, а Шымкентский НПЗ.

«Продукция южного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) не подходит для использования в холодный период года, а в ВКО подсолнечник и поздние зерновые убирают глубокой осенью. К тому же из-за высоких железнодорожных тарифов вырастает конечная стоимость дизтоплива. Поэтому нужна «привязка» именно к Павлодарскому НХЗ, чтобы не возник дефицит горючего», — подчеркивается в тексте.

Соответствующее письмо было направлено в министерство энергетики РК, но ответа пока нет.

«Делаю замечание управлению сельского хозяйства за инертность и многочисленные провалы в работе. Почему-то именно из этого управления ушли профессиональные кадры и пришли молодые люди. И, наверное, это хорошо, но было бы неплохо, если бы они еще и разбирались в сельском хозяйстве», — заявил аким ВКО Даниал Ахметов.