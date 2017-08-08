На 4 года осужден карагандинец, укравший часы за Т2 млн у футболиста-легионера из Боснии

Караганда. 8 августа. КазТАГ – Карагандинец Махмуд Базаров, укравший часы стоимостью Т2 млн у футболиста-легионера из Боснии Николы Василевича, проведет 4 года в тюрьме, передает корреспондент КазТАГ.

Как указано в материалах суда, инцидент произошел 20 апреля 2017 года. Примерно в 11.00 житель Караганды М.Базаров зашел в мужскую раздевалку для футболистов на стадионе «Шахтер».

Там он подошел к спортивной сумке и, открыв портмоне, похитил Т20 тыс., заграничный паспорт гражданина Боснии и Герцеговины, билет авиалиний Air Serbia, миграционную карточку, пластиковые карты трех банков, водительское удостоверение и удостоверение личности Боснии и Герцеговина на имя Н. Василевича, а также принадлежавшие футболисту мужские часы марки Breitling и браслет черного цвета стоимостью Т2,01 млн.

Таким образом, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, М. Базаров причинил спортсмену значительный материальный ущерб, превысивший Т2,13 млн.

В итоге суд признал М. Базарова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 3 УК РК.

«Назначить М.Базарову наказание по данной статье в виде лишения свободы сроком 4 года, с конфискацией имущества, путем принудительного безвозмездного изъятия и обращения в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем (…), с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — огласила приговор судья Казыбекбийского районного суда Караганды Жанат Егембердиева.

Кроме того, в суде был заявлен иск Н. Василевича к М. Базарову о взыскании суммы материального ущерба в размере Т2,34 млн. Суд удовлетворил его частично, взыскав с осужденного в пользу футболиста лишь Т20 тыс. В остальной части иска было отказано.