Какими методами искоренили коррупцию в Грузии рассказал посол Казахстана

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Астана. 9 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров. Посол Казахстана в Грузии Ермухамет Ертысбаев рассказал журналистам, какими методами искоренили коррупцию в Грузии.

«Был принят самый жестокий уголовный кодекс в мире — парламент моментально, в течение недели, это сделал: ГАИ было упразднено, несколько десятков полицейских сразу после реформы посадили на 9 лет за взятку в $50», — сказал Е. Ертысбаев на брифинге в МИД РК в среду.

«Причем они делали такие эксперименты, когда агентов подсаживали в патрульную машину вместе с полицейским, и этот агент специально провоцировал, «брал» взятку, и если тот его не «заложил», он тоже шел под суд. Жесточайшие меры, но они легко искоренили коррупцию», — отметил посол.

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