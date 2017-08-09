Казахстанцев среди пострадавших и погибших в результате сильного землетрясения в Китае нет – МИД РК

Алматы. 9 августа. КазТАГ – Динара Жаркеева . Казахстанцев нет среди пострадавших и погибших в результате сильного землетрясения в Китае, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«По предварительным сведениям, среди пострадавших и погибших в результате землетрясения в Китае граждан Казахстана нет», — сказал А. Жайнаков в среду.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу провинции Сычуань в Юго-Западном Китае, затем последовало более 770 повторных ударов. В результате погибли по меньшей мере 12 человек, еще 175 пострадали. Сообщается, что среди погибших – 6 туристов. Более 30 тыс. туристов эвакуированы из уезда Цзючжайгоу.

В Алматы, Талдыкоргане и Жаркенте подземные толчки ощущались с силой 4 балла. По данным ДЧС города, повреждений и разрушений не выявлено, данных о пострадавших нет. Также землетрясение ощущалось в Караганде и Усть-Каменогорске силой 2 балла. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.