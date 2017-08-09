Определен оператор программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК

Алматы. 9 августа. КазТАГ – Оператором реализации программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана определено АО «Казахстанский фонд устойчивости», сообщила пресс-служба Национального банка РК.

Как отмечается, Нацбанком принята программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора.

«Оператором программы будет являться дочерняя организация Национального банка РК — АО «Казахстанский фонд устойчивости», которое будет реализовывать механизм финансовой поддержки банкам-участникам посредством предоставления денежных средств», — указывается в информации, распространенной в среду.

Как поясняется, программа предусматривает 3 направления по обеспечению финансовой устойчивости банковского сектора: изменение регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности надзорного реагирования; повышение финансовой устойчивости системообразующего банка; повышение финансовой устойчивости крупных банков.

Причем программа будет реализована на принципах платности, срочности и возвратности государственных средств.

«Программа предусматривает солидарную ответственность акционеров по докапитализации банков. В рамках программы акционеры банков должны принять меры по докапитализации банка и улучшению качества активов, что является обязательным условием участия в программе», — подчеркивается в тексте.

Заявки банков для участия в программе с приложением к ним финансовых моделей дальнейшего развития и функционирования банков будут рассматриваться правлением Нацбанка.

Предполагается, что меры по повышению финансовой устойчивости банков в целом в течение 5 лет приведут к очистке балансов банков от проблемной задолженности (за счет обеспечения капитализации, списания, прощения и других мер по улучшению качества активов), увеличению совокупного собственного капитала банковского сектора, что окажет поддержку кредитованию банками реального сектора экономики.

Как сообщается, рост собственного капитала и снижение неработающих кредитов приведут к пересмотру и оптимизации действующих стратегий и бизнес-моделей банков, в результате которых ожидается повышение активности банков в кредитовании.