Сделка по Qazkom стала главной причиной сокращения международных резервов Казахстана в июле

Алматы. 9 августа. КазТАГ – Реализация сделки между АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (Qazkom) явилась основной причиной сокращения объема международных резервов Казахстана в июле 2017 года, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«Изменение объемов международных резервов Национального банка и активов Национального фонда произошло преимущественно в результате реализации сделки между АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», — указывается в информации, распространенной в среду.

В частности, снижение активов Нацфонда связано с выделением целевого трансферта в республиканский бюджет для осуществления указанной сделки, в то время как увеличение международных резервов Нацбанка — с соответствующей конвертацией данного объема из иностранной валюты в тенге (покупкой иностранной валюты), уточняется в тексте.

Кроме того, изменение активов Нацфонда обусловлено конвертацией иностранной валюты на валютном рынке для выделения гарантированного и целевого трансфертов.

«На динамику международных резервов Национального банка влияние также оказали поступление валюты на счета правительства в Национальном банке, увеличение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, операции по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга правительства, а также завершению части операций валютно-процентный своп с банками», — поясняется в сообщении.

Напомним, международные резервы Казахстана в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на 1,52%, с начала года – увеличились на 0,05%, составив $90,791 млрд. В частности, валовые международные резервы Казахстана в июле увеличились на 9,67% (в январе-июле – на 11,46%) до $32,913 млрд, в том числе чистые международные резервы – на 9,82% (+11,7%) до $32,39 млрд.

Активы Национального фонда составили $57,878 млрд, уменьшившись на 6,92% (-5,46%). Активы в СКВ составили $21,474 млрд, продемонстрировав за месяц рост на 13,87% (с начала года – на 7,84%). Активы в золоте увеличились на 2,56% (+18,95%) до $11,439 млрд.