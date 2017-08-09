Сдвиг грунта из-за землетрясения мог стать причиной потопа близ консульства Афганистана в Алматы

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Алматы. 9 августа. КазТАГ — Динара Жаркеева. Сдвиг грунта из-за землетрясения мог стать причиной потопа близ консульства Афганистана в Алматы, сообщили в ГКП «Холдинг Алматы су».

«Выявлена течь из-под земли, труба диаметром 600 мм, в 2 часа дня приступили к аварийно-восстановительным работам. Причины пока не ясны, возможно, сдвиг грунта из-за произошедшего сегодня землетрясения, возможно, износ сети, но ранее аварийности на этой трубе не было», — сказали в холдинге в среду.

При этом в компании отметили, что точные причины будут выяснены после вскрытия коммуникаций.

В результате аварии произошел разлив воды.

«Был определенный разлив воды, рядом находится афганское консульство. Дворы затопило чистой питьевой холодной водой», — уточнили в госхолдинге.

Как заверили в «Алматы су», подвалы и здание консульства не пострадали, работы обещают закончить в течение суток, срыва водоснабжения не было.

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