НПП «Атамекен»: Любой каприз – за ваш счет

По сути, НПП – это еще один квазигосударственный холдинг, только поданный под другим соусом и с другими источниками финансирования – не из бюджета, а со счетов субъектов бизнеса

– люди что за беспредел… приходят с Палаты предпринимателей Атамекен… которых я ваще даже не видел и не знаю и не единой услуги от них не получал… исправно плачу налоги… а они требуют обязательные членские взносы… что за поборы … официально так ааа… кто встречался с этим расскажите??? – так начинается очень интересный разговор на личной странице одного из пользователей Facebook (стилистика всех авторов сохранена).

– Багдату Мусину не мешало бы также написать

– раньше в 90-х это называлось крышевание))) а щас всякие палатки, анонимные сообщества и прочее))

– ага)))

– Сколько времени тебе дали на обдумывание?)))

– Да нам тоже прям письмо отправили))

– не платите!!!

– Да ещё и звонят же

– Закон "О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан" — статьи 28 и 29 прочитайте

– Боке, НПП старается. Они стратегические вопросы решают

– Сидят дормоеды и доют, за что сами не знают

– рэкет короче

– Это законные поборы

– ЖесТ

– Борис, если вносом заходишь к ним то проблем мало будет ,не все вопросы решают, но хорошо помогают и весомо помогают

– вам именно какие вопросы они решили?

– Моему брату и сестре упростили налоги, ещё документы сопроводительные какие-то сделали и вообще консультации давали

– Я тоже думаю, что если у вас большой (как по мне огромный) оборот, то такие организации стоит приветствовать. Вам «крышуют» не Руслан и Саян из к/ф «Рэкетир», а получается само государство. Отдать относительно небольшие деньги и потом можно с них требовать на полную катушку — 38 кажется бесплатных услуг для членов. А за отдельную плату там вообще можно чуть ли не вместе с послами на деловые встречи в другие страны летать… Отношение же будет соответствующее, как иностранных партнеров так и наших чиновников.

– Почти как Иеговисты, но нахальнее.

– Мы встречались. Поборы законные. Сумму взноса берете на вычеты из СГД. Письма будут слать пока не оплатите) такова селяви.

– Ахерели

– А у меня встречный вопрос.. В 2013 …году этот Закон утверждали.. Я лично был шокирован тогда, но успокоился, что понял — меня это не касается. Тогда, его (этот Закон) много обсуждали… А где вы все были тогда? Ну понятно же.. Елбасы вас разнежил тогда своими моратиориями на проверки.. Вот и результат.

– мы пахали…. а не сидели и законы обсуждали…

– А сейчас чего вдруг начали обсуждать?

– потому что счета присылают всякие…

– Предприниматели с совокупным годовым доходом ниже 60 тыс МРП, а это 98% от всех субъектов предпринимательства Казахстана освобождены от уплаты членских взносов. Годовой доход свыше 60 000 МРП обязывает платить членские взносы в НПП. Минимальный членский взнос составляет 80 МРП это 181 520 тенге в год, 15 000 тенге в месяц, а это примерно 30 пачек сигарет Richmond

– Мдаа, типа мелочь же для тебя ты входишь в 2% счастливчиков че там оплати 30 пачек. Аида совсем уже опустилась

– Опустилась откуда можно уточнить? Я вроде не политик не министр (…) Хотите я скажу что по моему мнению опускаться г-н Бегиев? это когда человек поступает со своими принципами Был порядочный а стал говно. Был честным а стал коррупционером Я честна со всеми своими подписчиками друзьями и знакомыми Я работаю в пресс-службе НПП и горжусь этим

– Вот именно, видно вы все таки не глупая и хорошо понимаете свой анамнез. То как вы оправдываете эти поборы, якобы законом или пачкой сигарет, ничего не меняет, вас уже купили понятно. Но так топорно работать с вашей стороны глупо)

– Аида ваши ричмонды ждут вас, остальное не важно)

***

Итак, из разнобоя мнений, вы, конечно, поняли, что речь идет о Национальной палате предпринимателей «Атамекен», которая занимается сбором обязательных взносов со своих членов. А членами, к слову, являются все субъекты бизнеса, — вот как только компания или ИП появляются на свет божий, так сразу они и члены.

Правда, можно быть членом и не платить взносы. Такое тоже бывает. Например, сейчас платят взносы – ой, избитая, многажды цитированная статистика, но как тут без этой цифири: 98% субъектов бизнеса пока от взносов освобождены. В 2019 году будут платить все!

Когда еще только задумывался закон о НПП, предполагалось, что взносы не будут обязательными для всех. Ровно пять лет назад первый зампредправления НЭПК «Союз «Атамекен» Рахим Ошакбаев с уверенностью говорил о том, что «мы не ставим вопрос об обязательном членстве именно в «Атамекене», а ставим вопрос шире: как можно повысить институциональную и переговорную силу предпринимательского сообщества посредством стимулирования бизнес-объединений. Во-первых, переход к континентальной модели (это обязательное членство всех бизнес-субъектов. – Ред.) возможен, если только она принимается объединением предпринимателей. Во-вторых, правительство должно быть убеждено в принятии такого законодательства».

Действительно, на тот момент контитентальная модель не была воспринята ни предпринимательским сообществом, ни правительством.

Тогда же в своих интервью Рахим Ошакбаев был убежден, что членство в «Атамекене» может быть только добровольным: «мы именно эффективностью своей работы стремимся доказать плюсы членства в нем», но модель обязательного членства возможна, по его мнению, в Торгово-промышленной палате Казахстана.

Однако закон о НПП был принят уже в июле 2013 года, где было прописано обязательное членство всех коммерческих компаний, включая национальные компании, банки и ИП, а в сентябре была создана НПП совместным решением правительства и Национальной экономической палаты (НЭП) «Союз Атамекен» – с целью формирования благоприятных условий для развития предпринимательства на основе эффективного партнерства бизнеса и власти.

Вот как все удачно сложилось! Еще не было в помине никакой НПП, но под нее написали закон. А потом, в январе 2015 года, когда уже все обкатано, – мат в три хода – НЭП отдает свое гордое имя «Атамекен» Национальной палате предпринимателей и становится законной структурой с большими полномочиями, правами и возможностями.

Бизнес не успел опомниться, как его уже женили!

Это сейчас многие бизнесмены, столкнувшиеся с тем, что реально нужно платить взносы в организацию, членами которой они оказались по умолчанию (!), и которую большинство не знает, начали задаваться многими неудобными вопросами.

И общественные деятели, и юристы, разъясняют, что нарушены права предпринимателей: и по Гражданскому кодексу Республики Казахстан, устанавливающем свободу предпринимательства и свободу права заключения договоров, и, более того, нарушена Конституция РК, которой установлена лишь одна обязанность для предпринимателей – уплата налогов.

Но мы обращаем внимание на то, как вообще выглядит закон в глазах предпринимателей. Одни сравнивают его с красной девицей, пыщущей здоровьем, но положенной в гроб. Но при этом они предпочитают нести ответственность по исполнению закона – взносы оплачивают. Другие полагают, что это неписанные, но возведенные в ранг закона понятия и методы. Эти противятся, платить взносы не хотят, постоянно будируют общественное мнение, но и ничего серьезного предпринимать, например, пойти в Конституционный суд и оспорить закон, не желают.

На наш взгляд, в законе есть исконные противоречия. Так, например, НПП провозглашается как саморегулируемая некоммерческая организация, однако вряд ли она соответствует этому статусу. Во-первых, некоторые вопросы решаются не самой палатой, а правительством – в частности, именно оно (!), согласно пп.1 п.1 ст. 5 утверждает предельные размеры обязательных членских взносов. Можно ли представить в любом другом страновом пространстве такой парадокс? Но он есть у нас.

Во-вторых, держитесь за стул, правительство, согласно п.2 ст.19, имеет право вето на решения съезда Национальной палаты предпринимателей! То есть, если решения съезда, всех представителей НПП, направленные на решение проблем предпринимателей, не понравятся правительству, то они просто не пройдут. Их проигнорируют. Их не будут рассматривать. Сочтут деструктивными. Да что угодно!

НПП – хорошо финансируемая организация ее членами. Начиная с 2014 года, ежегодная сумма сборов составляет около 6 млрд. тенге, но есть и другие статьи доходов. Так, например, в 2017 году планируется собрать почти в два раза больше – 11,3 млрд. тенге, в том числе доходы от реализации нефинансовой поддержки бизнеса составят 4,9 млрд. тенге.

Причем, почти половину этой суммы планируется потратить на содержание и текущие затраты центрального аппарата НПП (2,9 млрд. тенге) и на содержание региональных палат и районных филиалов (2,9 млрд. тенге). Только в центральном аппарате в штате состоит 235 человек, а в региональных структурах – 666 человек!

Всего в этом году НПП потратит 11 млрд. тенге – на аренду помещений 564,5 млн. тенге, на командировки – 68,6 млн. тенге, услуги IT – 88,4 млн. тенге и т.д. И еще – она будет рассказывать о своей деятельности за счет бизнеса – на услуги PR потратят 145,4 млн. тенге. Неужели бесплатно о достижениях палаты, которые касаются улучшения бизнес-среды, не будут рассказывать СМИ?

Казахстанскому бизнесу вменили в обязанность содержать Национальную палату предпринимателей. С одной стороны, да, холдинг занимается устранением всяких барьеров для бизнеса. Но, с другой стороны, он не может ничего сделать без согласия своего патрона – правительства. Консенсус, безусловно, важен, но оплачивает его обычный бизнес, который вправе рассчитывать на безусловную поддержку со стороны государства. Сплошные парадоксы…

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.