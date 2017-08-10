Президентский указ утвердил функции регулятора в отношении коллекторских агентств Казахстана

Астана. 10 августа. КазТАГ — Внесены изменения и дополнения в указ президента РК от 31 декабря 2003 года №1271 «Об утверждении положения и структуры Национального банка Республики Казахстан», сообщила пресс-служба главы государства.

Так, новым указом от 8 августа 2017 года №529 внесен ряд дополнений в текст документа в части надзора Нацбанка за платежными системами, а также функций регулятора в отношении коллекторских агентств и кредитных бюро.

«Дополнить подпунктами (…) следующего содержания: разрабатывает и утверждает правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств»; утверждает перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности коллекторским агентством», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

«Утверждает правила представления коллекторским агентством сведений о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль», — указано в тексте.

Нацбанк также наделен правом применять «меры воздействия в отношении коллекторских агентств в соответствии с законодательными актами РК».

Указ вводится в действие по истечении 10 дней после его первого официального опубликования.

Как сообщалось, закон «О коллекторской деятельности» принят в Казахстане в мае 2017 года.

К основным задачам законопроекта относятся развитие рынка коллекторских услуг, обеспечение защиты прав и интересов должников и кредиторов, повышение прозрачности деятельности коллекторских агентств, а также их эффективности и безопасности в работе по взысканию задолженности.

По словам главы комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК Гульжаны Карагусовой, в проект закона «О коллекторской деятельности» были внесены изменения и дополнения, не меняющие концептуального положения законопроекта. В частности, внесены изменения, «направленные на сокращение периодичности личного контакта коллекторского агентства с должником по собственной инициативе с ежедневного контакта до трех раз в неделю».