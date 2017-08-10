Т47,5 млрд средств ЕНПФ направят на строительство высоковольтных ЛЭП транзита Восток-Юг

Астана. 10 августа. КазТАГ – В Казахстане на строительство высоковольтных линий электропередач (ЛЭП, ВЛ) напряжением 500 кВ транзита Восток-Юг направят Т47,5 млрд средств АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), сообщила пресс-служба министерства энергетики РК.

Как отмечается, в Казахстане в рамках государственной программы «Нұрлы жол» осуществляется инвестиционный проект «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг». В частности, в настоящее время ведется реализация второго этапа проекта, предусматривающего строительство высоковольтных ЛЭП напряжением 500 кВ по направлению Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма. Срок реализации проекта – с 2012 по 2018 годы.

«Стоимость проекта — 105,5 млрд тенге с учетом НДС. Финансирование осуществляется за счет собственных средств (АО «KEGOC») и средств в сумме 47,5 млрд тенге, полученных с ЕНПФ, посредством продажи купонных облигаций АО «KEGOC», — указывается в информации, распространенной в четверг.

В рамках второго этапа реализации проекта предполагается строительство ВЛ 500 кВ — от Семея до Актогая (протяженностью 390,8 км), от Актогая до Талдыкоргана (287,4 км), от Талдыкоргана до электрической подстанции (ПС) «Алма» (203,8 км), заходов-выходов ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ «Талдыкорган» (143,4 км), ПС 500 кВ «Актогай» и «Талдыкорган», а также расширение ПС 500 кВ «Алма» и «Семей».

«Реализация второго этапа проекта — строительство линии 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма — ведется в соответствии с графиком производства работ. В настоящее время на всех участках объекта ведутся строительно-монтажные работы. Из общей протяженности 883 км линии 500 кВ построено 414 км линии, в том числе в 2017 году — 250 км линии», — утверждается в тексте.

На данный момент освоены полученные из ЕНПФ капитальные вложения на сумму Т41 759,211 млн c учетом НДС, в том числе в 2017 году — на сумму Т11 126,991 млн с учетом НДС.

Отметим, что строительно-монтажные работы по первому этапу проекта «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг» были завершены в 2016 году, ранее запланированного срока. В рамках первого этапа были построены высоковольтные ЛЭП напряжением 500 кВ на направлению Экибастуз-Шульбинская ГЭС (Семей)-Усть-Каменогорск общей протяженностью 598,5 км и напряжением 220 кВ по направлению Семей-Шульбинская ГЭС с заходами на ПС 500 кВ «Семей» общей протяженностью 106 км. Также были завершены строительно-монтажные работы на ПС 500 кВ «Семей» и «Усть-Каменогорская», ПС 1150 кВ «Экибастузская» и ПС 220 кВ «Шульбинская ГЭС».