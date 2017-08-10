В ВКО и Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра

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Астана. 10 августа. КазТАГ – В Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра, сообщает РГП «Казгидромет».
Так, по данным синоптиков, днем 11 августа в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, местами гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. Также усиление ветра до 15-20 м/с ожидается и в г.Усть-Каменогорск.
11-12 августа в Жамбылской области ожидается гроза, туман, возможен град, шквал, усиление западного и северо-западного ветра с переходом на северо-восточный до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
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