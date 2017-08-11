Астана. 11 августа. КазТАГ – Директоров школ Астаны будут наказывать за навязывание родителям поставщиков школьной формы, сообщила пресс-служба столичного акимата.

Как напомнили в управлении образования Астаны, указания руководства школ о покупке формы в определенных точках незаконны. В случае неоднократного поступления жалоб на директора школы будет рассматриваться вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

В частности, как пояснил и. о. начальника столичного управления образования Ануар Жангозин, родителям не обязательно покупать форму с уже пришитой эмблемой учебного заведения.

«Мы разослали письмо по всем школам, чтобы они разместили образец эмблемы на сайте. Теперь любой родитель может скачать эту эмблему, изготовить ее где угодно, пришить ее на форму, и этого будет вполне достаточно», — цитирует пресс-служба А.Жангозина.

«Мы уходим от лоббирования любых интересов, чтобы родители уже сами выбирали того поставщика, которого им удобно, либо магазин, либо рынок, и как им угодно, где угодно закупали», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что переход Астаны на единую школьную форму темно-синего цвета будет происходить поэтапно, по мере изнашиваемости одежды у ребенка. С 1 сентября прийти в пиджаке и брюках темно-синего цвета должны только первоклассники. Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, трикотажный жилет – темно-синего цвета, а также рубашку белого цвета. В холодное время года рубашку можно заменить на «водолазку».