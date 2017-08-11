К штрафу в Т120 млн приговорен экс-директор филиала «Казавтожола» в СКО за взятку в Т2 млн

Петропавловск. 11 августа. КазТАГ – Т119 млн штрафа заплатит экс-директор филиала АО «НК Казавтожол» в Северо-Казахстанской области Аскар Жанкин за взятку в Т2 млн, передает корреспондент агентства.

«Приговором Петропавловского городского суда Жанкин признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 366 УК РК и ему назначено наказание по данной статье в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки в сумме 120 млн тенге. На основании статьи 62 часть «б» УК РК с учетом содержания осужденного под стражей в период с 23.02.2017 года по 11.08.2017 года снизить сумму штрафа на 1 млн тенге и окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 119 млн тенге», — зачитал приговор судья Петропавловского городского суда Айдархан Жанаков в пятницу.

Кроме того, по приговору суда будет конфисковано имущество, находящееся в собственности осужденного, добытое незаконным путем либо приобретенное на средства, добытые незаконным путем.

Мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Выплатить штраф А.Жанкин обязан в течение месяца после вступления приговора в законную силу, либо при невозможности этого обратиться в суд с ходатайством о рассрочке на 6 месяцев.

Сторона обвинения просила в качестве наказания для А.Жанкина 4 года лишения свободы, защита же настаивала на штрафе.

Адвокат осужденного Дулат Умралин заявил КазТАГ, что сторона защиты удовлетворена приговором и не будет его оспаривать.

Судом установлено, что А.Жанкин, занимая должность директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК КазАвтоЖол», являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 23 февраля 2017 года получил через посредника взятку в сумме Т2 млн за сокрытие фактов о невыполненных работах АО «К-Дорстрой» по устройству смотровой эстакады и беседки на площадке отдыха, расположенного на 948 км в п.Бесколь Кызылжарского района СКО, и установке перильных ограждений по краям автодороги, а также за покровительство подрядной данной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения, выраженное в виде беспрепятственного подписания актов выполненных работ по другим объектам, расположенным на территории СКО.

Уголовное дело по ходатайству сторон было рассмотрено в сокращенном порядке, поскольку подсудимый А.Жанкин вину признал полностью, в содеянном раскаялся.