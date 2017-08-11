Казахстан дорожит отношениями со Швейцарией и намерен развивать их дальше – Назарбаев

Астана. 11 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард, сообщила пресс-служба главы государства.

«Я приветствую Ваш первый визит в нашу новую столицу. (…) Швейцария очень важный партнер Казахстана в Европе. Мы дорожим этими отношениями и хотим их развивать дальше. Между нашими странами растет товарооборот, и мы заинтересованы в расширении участия швейцарского бизнеса в нашей стране. Сейчас работают 300 предприятий, их может быть и больше. Надеюсь, Ваш визит будет способствовать дальнейшему углублению наших экономических и политических отношений», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

Президент Казахстана также рассказал главе Швейцарской Конфедерации об архитектурных сооружениях Астаны, которые она могла бы посетить в ходе своего пребывания в Казахстане.

«Я думаю, что для Вас был интересным первый визит в город, построенный за последние пятнадцать лет. Объекты EXPO мы создали за 3 года. Здесь, в Астане, осуществлено много уникальных проектов, которые не имеют аналогов в мире. Например, здесь построена уникальная пирамида архитектора Нормана Фостера», — сказал Н.Назарбаев.

Глава государства также отметил такие объекты, как сфера «Нур Алем», здание торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», новый вокзал «Нурлы Жол», театр оперы и балета Astana Opera и другие.

«Действительно, сфера «Нур Алем» является очень впечатляющей. Я думаю, что финансовый центр «Астана», который будет здесь расположен, получит очень хорошую перспективу своего развития. Также я подтверждаю, что со стороны бизнеса есть большой интерес к углублению отношений», — сказала в свою очередь Д.Лойтхард.

Сообщается, что встреча состоялась в рамках открытия национального дня Швейцарии на выставке EXPO-2017.