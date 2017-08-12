Алматинская область хочет перенять у Швейцарии передовые технологии в агросекторе и переработке отходов

Талдыкорган. 12 августа. КазТАГ – Алматинская область намерена освоить передовой опыт коллег из Швейцарии, передает корреспондент КазТАГ.

Как отметил глава региона Амандык Баталов на подписании двустороннего меморандума о сотрудничестве между Алматинской областью и швейцарским кантоном Тичино, этот документ выведет взаимоотношения регионов двух стран на новый уровень.

«Алматинская область и кантон Тичино схожи между собой природно-климатическими условиями. Подписанный нами меморандум даст возможность обмениваться опытом», — отметил А. Баталов.

«В частности, Алматинская область намерена перенять у Швейцарии передовые технологии в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, туризма и зеленой энергетики. Например, в Алматинской области отсутствуют крупные предприятия по переработке твердых бытовых отходов. Поэтому мы в дальнейшем планируем рассматривать возможности сотрудничества в этой важной сфере», — подчеркнул аким.

В свою очередь министр экономики и финансов кантона Тичино Кристиан Витте выразил заинтересованность в реализации ряда проектов в Алматинской области.