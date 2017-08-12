В России разработали новую технологию вызова дождя

Алматы. 12 августа. КазТАГ — «Ростех» к концу 2017 года планирует запустить в серийное производство средство воздействия на гидрометеорологические процессы, способное вызывать осадки, следует из сообщения российской госкорпорации.

«Разработка способна вызывать дождевые осадки и может найти самое широкое применение в сельском хозяйстве и при борьбе с лесными пожарами и засухой. До конца года планируется наладить серийный выпуск устройства», — говорится в опубликованном сообщении.

«Изделие представляет собой пиропатрон, содержащий химическое вещество с йодистым серебром в составе. После того как воздушное судно выпускает пиропатрон поверх облака, в течение около получаса в воздушной среде скапливается влага, которая потом выпадает в виде дождевых осадков», — поясняется в сообщении.

В госкорпорации отмечают, что разработка уже успешно прошла испытания по принудительному вызыванию осадков в местах лесных пожаров в конце июля 2017 года.

«В одном облаке может содержаться несколько десятков килотонн воды, однако далеко не всегда выпадение осадков происходит в том месте, где это необходимо. Сегодня мы научились управлять этим процессом», — утверждает директор по маркетингу «ФНПЦ НИИ прикладной химии» Артем Муранов.