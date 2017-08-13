Победитель международного турнира по жамбы ату в Астане выиграл приз Т2 млн

Астана. 13 августа. КазТАГ — Победителем международного турнира по жамбы ату «Алтын жебе» в Астане стал румын Михай Кузми (Mihai Cozmei), который выиграл приз Т2 млн, сообщили в комитете по делам спорта и физической культуры РК.

«Первое место на международном турнире получил румын М. Кузми, ему досталось 2 млн тенге. На втором месте — казахстанский спортсмен Сарыбай Айтбек, он получил 1 млн тенге призовых. Третье место и 700 тыс. тенге получил Айкоз Ералхан. На четвертом месте — венгр Немоти Кристоф Арпад. Он получил 400 тыс. тенге. Пятерку замкнул Мухаммед Акмал бин Мохамад Дакалан из Малайзии, он выиграл 200 тыс. тенге», — говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе.

По информации комитета, в международном состязании участвовали около 20 спортсменов из 11 стран. Честь Казахстана защищали 5 спортсменов.

Организаторами турнира выступили министерство культуры и спорта РК, международная ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов, ассоциация национальных видов спорта РК.

Как уже сообщалось, на турнире побывал президент РК Нурсултан Назарбаев, который поприветствовал спортсменов.

Жамбы ату — стрельба из лука по мишени верхом на скачущей лошади. Это один из наиболее популярных национальных видов спорта не только в Казахстане, но и в других странах.

В 2013 году в Астане создана международная ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов, которая занимается развитием жамбы ату в мире. В нее вошли Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Турция, Азербайджан, Венгрия, Кыргызстан. Штаб-квартира ассоциации находится в Астане.