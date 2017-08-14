Апробация проекта «е-уголовное дело» в Казахстане начнется 15 августа

Астана. 14 августа. КазТАГ – В генеральной прокуратуре Казахстана состоялось межведомственное совещание, на котором вместе с представителями Верховного суда, МВД, министерства финансов обсуждались вопросы внедрения электронного уголовного дела и его пилотной апробации в ряде регионов, говорится в сообщении генпрокуратуры.

Как уточняется, программа разработана комитетом по правовой статистике и специальным учетам. Она охватывает все стадии уголовного процесса — от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора.

«С 15 августа т.г. первыми программу апробируют в Астане и Жамбылской области, с 10 сентября — в Атырауской и Восточно-Казахстанской, а с 20 сентября – в Западно- и Южно-Казахстанской областях», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что в результате внедрения этой программы «не будет фальсификаций уголовного дела, они не будут теряться».

Проект позволит: «избавиться от ненужной бумажной волокиты; с переходом на электронный формат дела будут расследоваться быстрее; потерпевший, обвиняемый, а также адвокат смогут в любое время в онлайн-режиме посмотреть, как расследуется дело».

Кроме того, с внедрением программы также начнет работать модуль электронных обращений. «Если стороны будут жаловаться на действия следователя, то прокурор может сразу же проверить его действия онлайн», — указано в сообщении.

«Программа имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонних лиц, в том числе и администраторов системы. Доступ к материалам дела будет исключительно у следователя, который ведет дело, и прокурора», — утверждают в генпрокуратуре.