Казахстанские военнослужащие заняли второе место на международном конкурсе по восхождению на Эльбрус в рамках АрМИ-2017

Астана. 15 августа. КазТАГ – Казахстанские военнослужащие заняли второе место на международном конкурсе «Эльбрусское кольцо» в рамках Армейских международных игр-2017, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«По итогам конкурса в общекомандном зачете казахстанские военнослужащие стали обладателями второго места. Первое место у сборной России, на третьем месте – представители Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Участие в состязаниях, которые прошли в Кабардино-Балкарии в рамках Армейских международных игр-2017, принимали команды из Казахстана, России, Китая, Марокко, Узбекистана и Ирана. Военнослужащие за 10 соревновательных дней прошли маршрут протяженностью 105 км с общим перепадом 3,5 км, преодолели 8 горных перевалов, 7 ледников, 3 горные реки и совершили восхождение на высшую точку европейского континента – вершину горы Эльбрус.

При этом отмечается, что в этом году были плохие погодные условия.

Как сообщалось ранее, финалом начавшихся 30 июля состязаний среди высокогорных подразделений на Армейских международных играх-2017 станет восхождение на Эльбрус.

При совершении марша военнослужащие отрабатывали преодоление различных форм горного рельефа (скальных, ледовых, снежных, осыпей), проводили спасательные работы и транспортировку пострадавшего, а также выполняли нормативы по ориентированию в условиях высокогорья и организовывали расположения подразделений на месте. Кроме того, командиры подразделений отработали практические навыки при действиях в условиях сложного горного рельефа.

Напомним, Армейские международные игры- 2017 прошли с 29 июля по 12 августа на территории России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китая.

По итогам соревнований сборная команда Вооруженных сил РК заняла третье общекомандное место среди 150 армейских команд из 28 стран мира. Первое место – у команды России, второе – у Китая.

Всего в «копилке» у казахстанской сборной 3 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В соревнованиях принимали участие более 350 казахстанских военнослужащих.