Реестр современных и востребованных специальностей в сфере IT создадут в Казахстане

Астана. 15 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер . Реестр востребованных IT специальностей, который поможет устранить устаревшие образовательные программы, будет представлен в ближайшее время, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«Реестр IT специальностей, включая кибербезопасность, разработанный совместно с НПП (Национальная палата предпринимателей «Атамекен» – КазТАГ), мы презентуем в ближайшее время. Это позволит убрать с рынка некачественные и устаревшие образовательные программы», — сказал Е. Сагадиев на заседании правительства во вторник.

Министр пояснил, что реестр включает образовательные программы вузов, соответствующие параметрам современности и востребованности у работодателей. Такие реестры постепенно будут составлены с привлечением профессионального сообщества и НПП «Атамекен» по всем специальностями программам высшего образования. Цель составления реестров – привести подготовку выпускников в соответствие требованиям рынка труда.