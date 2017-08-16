Казахстан сменил полномочного представителя в постоянном совете при ОДКБ

Астана. 16 августа. КазТАГ — Казахстан сменил полномочного представителя в постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба президента РК.

«Указом главы государства Иманалиев Жаныбек Абдулакимович назначен полномочным представителем Республики Казахстан в постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Прежний полномочный представитель от Казахстана освобожден от должности в связи с уходом на пенсию.

«Распоряжением главы государства Алесин Владимир Иванович освобожден от должности полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при ОДКБ в связи с достижением пенсионного возраста», — говорится в тексте документа.