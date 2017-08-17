Бухгалтер алматинского зоопарка подозревается в хищении более Т32 млн

Алматы. 17 августа. КазТАГ – По подозрению в присвоении и растрате денежных средств арестована бухгалтер-кассир алматинского зоопарка, сообщила прокуратура Медеуского района Алматы.

«16 августа Медеуским районным судом №2 г.Алматы санкционирован арест гражданки Н., подозреваемой в хищении и присвоении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих КГКП «Алматинский зоологический парк», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры в четверг.

По версии следствия, бухгалтер-кассир зоопарка с декабря 2015 года по октябрь 2016 года путем удаления с компьютера сведений о реализации билетов за оказанные услуги присвоила Т32 млн 390,7 тыс.

Досудебное производство уголовного дела по ст.189 ч.4 п.2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и ст.241 (нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) УК РК осуществляется службой экономических расследований ДГД по г.Алматы, проведены соответствующие экспертизы.

«В связи с тяжестью совершенного преступления по делу назначен процессуальной прокурор, осуществляющий надзор с начала расследования до завершения уголовного процесса в суде», — отмечается в сообщении.