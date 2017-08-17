Казахстанские немцы, возвращаясь из Германии, открывают бизнес на родине

Астана. 17 августа КазТАГ – Арсен Аскаров . Казахстанские немцы, приезжая на родину из Германии, открывают свой бизнес, сообщил посол РК в ФРГ Болат Нусупов.

«Для нас они — словно «живой мост» между странами. Они знают язык, культуру. Они (немцы, выходцы из Казахстана — КазТАГ), которые переехали в Германию, в числе тех, кто приезжают в Казахстан, поддерживают отношения и открывают свой бизнес. Этот бизнес обычно некрупный, скажем так, региональный, в сфере обслуживания», — сказал Б. Нусупов на пресс-конференции в МИД РК в четверг.

По словам дипломата, казахстанские немцы добились определенных успехов в Германии.

«Есть депутат Бундестага, бывший казахстанец Карин Штренц, а еще другие имена в сфере экономики и культуры», — отметил Б.Нусупов.