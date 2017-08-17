В российском минздраве выступили против гармонизации акцизов на табачную и алкогольную продукцию в ЕАЭС

Алматы. 17 августа. КазТАГ – Минздрав России выступил против гармонизации акцизных ставок в странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом газете «Известия» сообщил источник в ведомстве.

«Российские министерства не выработали согласованную позицию по вопросу гармонизации акцизов на табачную и крепкую алкогольную продукцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Весной 2017 года страны-участницы обсуждали предложение установить к 2022 году единые усредненные ставки с допустимыми уровнями отклонения для каждого государства. Но российский минздрав против такой гармонизации: она ограничит возможность повышения акцизов на алкоголь и сигареты в перспективе», — говорится в публикации.

Как заявила «Известиям» завотделением профилактики рисков Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения минздрава Дарья Халтурина, «данный проект не имеет аналогов на мировом уровне», однако «совершенно неясно», почему ЕАЭС «должен быть полигоном для апробирования новой стратегии».

«Евросоюз, например, практикует установление минимальных ставок, при этом никаких ограничений и запретов повышать акцизы не вводится. Каждая страна сама решает, каким образом формировать акцизную политику и защищать население от данной продукции», — отметила она.

Газета напоминает, что замглавы минздрава Дмитрий Костенников в 2016 году уже писал в минэкономразвития о позиции ведомства по поводу гармонизации ставок. Он предлагал заменить понятие «общие индикативные ставки акцизов» на «общие индикативные минимальные ставки акцизов», настаивал на повышении усредненной ставки на табак в два раза. Также минздрав подчеркивал, что замедление роста ставок акцизов недопустимо.

Согласно проектам соглашений стран-участниц ЕАЭС, к 2022 году они должны прийти к усредненному значению акцизов. В случае с табачной продукцией речь идет о 35 евро за тысячу сигарет, для крепкого алкоголя – 9 евро за 1 л безводного этилового спирта. Каждой стране определяют разрешенный диапазон отклонений фактических ставок акцизов от усредненных. Предлагается наделить совет ЕЭК полномочиями утверждать и изменять согласованные индикативные ставки и диапазоны при наличии экономической целесообразности.

Согласно Налоговому кодексу РФ крепкий алкоголь облагается акцизом в размере 523 рублей за литр безводного этилового спирта (7,4 евро по курсу ЦБ на 16 августа). Это значение будет актуально и в 2018-2019 годах. Для табачной продукции акциз составляет не менее 2123 рублей за тысячу сигарет (30 евро по курсу ЦБ на 16 августа). Такое значение установлено до середины 2018 года. При этом, как отмечает газета, в Беларуси показатель для табачной продукции в четыре раза ниже – около 500 рублей за тысячу штук, а в Казахстане примерно вдвое ниже – порядка 1,1 тыс. рублей за тысячу штук. С крепкой алкогольной продукцией аналогичная ситуация. Различие ставок приводит к существенному отличию розничных цен.

Все государства-члены ЕАЭС высказывают озабоченность тем, что ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию сильно разнятся внутри союза. Как сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, при этом возникает угроза неконтролируемых поставок продукции на территорию «соседей», где ставки акцизов выше.

«Один из путей минимизации наполнения рынка нелегальными подакцизными изделиями, а также создания единого рынка товаров – сближение ставок акцизов на такие товары», — отметили в пресс-службе ЕЭК.