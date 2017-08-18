Астана. 18 августа. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в пятницу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с, +20+22.

В Алматы переменная облачность, ветер 0-5 м/с, +24+26.

В Акмолинской и Павлодарской областях местами кратковременные дожди, грозы, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, днем воздух прогреется до +22 и +23 соответственно; в Акмолинской области возможен град. На территории Северо-Казахстанской области местами небольшие кратковременные дожди с грозами, туман, возможен град, +19+24. В Костанайской области утром местами туман, днем ожидается погода без осадков, +20+25.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, возможно выпадение града, +18+23 и +25+30 соответственно.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ожидается ясная погода без осадков, местами возможно усиление ветра 15-20 м/с, температура воздуха днем в регионах +27+32, +27+32 и +30+35 соответственно. В Алматинской области днем осадков не ожидается, возможно усиление ветра 15-20 м/с, +24+29.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях также сохраняется погода без осадков, +30+35, +29+34, +27+32 и +27+32 соответственно.

В Атырауской области, на большей части Алматинской и Западно-Казахстанской областей, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.