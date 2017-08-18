США пообещали сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Японии и Южной Кореи

Алматы. 18 августа. КазТАГ – Соединенные Штаты пообещали сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Японии, Республики Корея, а также американского острова Гуам, сообщает ТАСС.

«В двух словах, в случае запуска (КНДР – КазТАГ) ракеты в направлении Японии, Гуама, (континентальных – КазТАГ) США, Южной Кореи мы намерены предпринимать немедленные, конкретные действия для того, чтобы сбить ее», — заявил в четверг после переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии Вашингтоне глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на вопрос о мерах, которые Вашингтон примет, если Пхеньян запустит баллистическую ракету.

Отвечая на этот же вопрос, министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что Токио «использует все доступные средства для противоракетной обороны».

Д.Мэттис добавил, что проявление враждебности со стороны КНДР в адрес США или их союзников будет встречено «эффективным и превосходящим ответом».

«Вместе мы сдержим и, если будет такая необходимость, разберемся с угрозой. Любое проявление враждебности будет встречено эффективным и превосходящим ответом. Наши государства продемонстрируют сплоченность нашего альянса, продолжая двусторонние действия и укрепляя взаимодействие с Республикой Кореей», — указал глава Пентагона.

«Мы призываем Северную Корею выбрать лучший путь, не предполагающий провокацию или угрозы. В свете серьезной ситуации, с которой мы сталкиваемся, мы активизируем выполнение положения от 2015 года по военному сотрудничеству между Японией и США и продолжаем реорганизацию американских ВС в Японии и на Гуаме», — добавил Д.Мэттис.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.