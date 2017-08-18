Трудовым мигрантам из ЕС после Brexit могут отказать в праве получать пособия в Великобритании

Алматы. 18 августа. КазТАГ – Трудовым мигрантам из стран Евросоюза после Brexit может быть отказано в праве на получение пособий в Великобритании, если они не проработали в стране как минимум четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Telegraph.

«По информации издания, в настоящее время члены правительства изучают планы по прекращению выплат пособий работающим мигрантам, которые приедут в королевство после марта 2019 года. Претендовать на получение льгот могут только те, кто вносил вклад в развитие британской экономики как минимум четыре года», — пишет ТАСС.

Как подчеркивает газета, британский кабмин может также пойти на уступки и предоставить возможность получения пособий мигрантами, проживающими в Великобритании не менее четырех лет, не принимая во внимание их статус занятости.

Таким образом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возродила обещание своего предшественника Дэвида Кэмерона, предлагавшего установить так называемый аварийный тормоз, в рамках которого мигрантам из ЕС пришлось бы ждать от 4 до 7 лет для получения доступа к социальным выплатам, отмечается в сообщении.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Т.Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.