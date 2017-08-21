Иранский суд постановил взыскать с США $245 млн компенсации пострадавшим от иракских химатак 30 лет назад

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Иранский суд постановил взыскать с США $245 млн компенсации пострадавшим и родственникам погибших от применения Багдадом химического оружия против Ирана в 1987 году, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fаrs.

По словам официального представителя суда Голама Хосейна Мохсени Эджейи, группа людей, пострадавших в результате химической атаки, обратилась с иском в суд, и в результате было удовлетворено требование 18 человек, в их числе родственники погибших и те, кому был нанесен тяжкий вред здоровью.

Как напоминает ТАСС, война между Ираком и Ираном, унесшая жизни около 1,5 млн человек с обеих сторон, длилась с 1980 по 1988 годы. За 8 лет были разрушены десятки городов, материальный ущерб Ирака составил $200 млрд, Ирана – $400 млрд. В результате войны обе стороны так и не достигли своих политических и стратегических целей.

Летом 1987 года на иранский город Сердешт на северо-западе страны, населенный преимущественно курдами, иракская авиация сбросила бомбы с ипритом (горчичным газом). В ходе атаки погибли 10 человек, серьезно пострадали 600. Около четверти населения, то есть несколько тысяч человек, страдают от заболеваний, вызванных применением химического оружия. Сердешт стал первым городом, против которого в годы войны Ирак применил химическое оружие.

Еще в 1994 году в сенате конгресса США был обнародован доклад об американском экспорте в Ирак в годы войны с Ираном химико-биологической продукции двойного назначения. Однако в сентябре 2002 года на слушаниях в конгрессе по Ираку глава Пентагона Дональд Рамсфелд категорически все отрицал, заявив, что у него нет данных о том, что «компании или правительство США были вовлечены в оказание содействия Ираку в разработке химического, биологического или ядерного оружия».

В 2004 году суд Ирана уже выносил вердикт с требованием к США выплатить $600 млн компенсации жителям Сердешта.