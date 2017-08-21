Алматы. 21 августа. КазТАГ — Казахстан завоевал первую золотую медаль на летней Универсиаде в Тайбэе, передает корреспондент агентства.

Ее обладателем стал тяжелоатлет Альберт Линдер. В весовой категории до 69 кг он поднял 333 кг (в рывке — 148 и толчке — 185), что позволило ему занять первое место.

В этом весе «серебро» взял Ким Мен Хок из КНДР — 331 (153+178), «бронзу» — Миямото Масанори из Японии — 324 (145+179).

Напомним, ранее другой казахстанский тяжелоатлет Арли Чонтей стал бронзовым призером в весовой категории до 56 кг.

Всемирная летняя Универсиада стартовала в Тайбэе 19 августа. Завершится она 30 августа. Соревнования проводятся по 22 видам спорта.