Почти 50 кг контрабандных ювелирных изделий на $2 млн пытался ввезти в Астану из Стамбула гражданин Азербайджана

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Астана. 21 августа. КазТАГ – Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Казахстан из Турции 48 кг ювелирных изделий на сумму $2 млн, сообщила пресс-служба пограничной службы КНБ РК.

«19 августа при проведении пограничного контроля в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» в отношении международного рейса сообщением «Стамбул-Астана» военнослужащими пограничной службы совместно с сотрудниками КНБ РК по оперативной информации пресечена попытка ввоза контрабанды в Республику Казахстан общим весом 48 кг», — говорится в сообщении в понедельник.

В ходе проверки было выявлено 311 наименований, 11 тыс. 786 ювелирных изделий, предположительно, из драгоценных металлов желтого (32 кг) и серого (16 кг) цветов. При этом уточняется, что приблизительная стоимость контрабанды оценивается в $2 млн.

Также отмечается, что бирки на багаже были на имя гражданина Азербайджана, 1980 г.р.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

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