Правительство Казахстана рассмотрит предложения о финансовом оздоровлении крупных агрохолдингов

Астана. 22 августа. КазТАГ – Правительству Казахстана в месячный срок должны быть внесены предложения по финансовому оздоровлению крупных агрохолдингов страны, распорядился премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«По развитию АПК президент еще раз акцентировал внимание на вопросы финансового оздоровления крупных агрохолдингов и страхования в растениеводстве. В связи с этим поручаю министерству сельского хозяйства совместно с ассоциацией финансистов Казахстана, национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и акимами областей в месячный срок провести детальный анализ финансового оздоровления крупных агрохолдингов, внести в правительство соответствующие предложения», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства РК во вторник.

Также, по его словам, необходимо до 1 января 2018 года подготовить изменения и дополнения в законодательство по вопросам обязательного страхования в растениеводстве, в том числе через регулирование деятельности общества взаимного страхования.