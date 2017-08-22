Состояние более 400 селезащитных сооружений в Казахстане вызывают опасения у специалистов

Алматы. 22 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . Состояние более 400 гидротехнических сооружений в Казахстане вызывают опасения, заявил начальник госучреждения «Казселезащита» Токтарбек Баймолдаев.

«Все селезащитные плотины в Казахстане находятся в эксплуатационном состоянии. Но особое опасение вызывает около 400 гидротехнических сооружений, находящихся в ведении разных собственников. Они находятся вне нашей компетенции – относятся к комитету водного хозяйства, министерству энергетики, часть находится в частной собственности, и требуют обследования на предмет устойчивости. Мы под контролем держим около 100 сооружений, находящихся на балансе ГУ «Казселезащита», — сказал Т. Баймолдаев в ходе международной научно-практической конференции «Селевая безопасность: оценка, прогноз, защита» во вторник.

В свою очередь начальник департамента по ЧС Алматы Серик Аубакиров сообщил, что для кардинальной защиты Алматы от селевой угрозы акимом города выделены Т168 млн для проектирования и строительства селезащитных сооружений в четырех прорывоопасных направлениях.

«Так, например, планируется строительство плотины в Аксайском ущелье, где сооружений никогда не было, в русле реки Аксай объемом 12,5 млн кубометров. В прошлом году были спроектированы и в этом году начаты работы по усилению плотины Мынжилки в Малоалматинском ущелье. Сегодня плотина принимает и сдерживает до 220 млн кубометров грязевой массы, но необходимо увеличить приемную способность плотины в два раза до 500 млн кубов. Начаты подготовительные работы: прорезается дополнительно 4 км дороги», — уточнил он.

Также ведутся работы по укреплению скальных откосов в опасных местах автодороги ГЭС-1 – Большое алматинское озеро.

По его словам, проект строительства и реконструкции противоселевых сооружений рассчитан на три года, но конкретные сроки будут зависеть от финансирования работ.