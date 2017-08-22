В Алматы к 2018 г. построят мусоросортировочный комплекс

Алматы. 22 августа. КазТАГ – В Алматы началось строительство мусоросортировочного комплекса, сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития города.

«В Алматы состоялась церемония закладки капсулы, посвященная началу строительства самого крупного в Казахстане мусоросортировочного комплекса. Строительство завода осуществляет компания ТОО «Green Recycle» в районе ТЭЦ-2 Алатауского района», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что новый завод мощностью 550 тыс. тонн в год будет сдан в эксплуатацию в июне 2018 года. Строительство мусоросортировочного комплекса осуществляется за счет частных инвестиций – Т5,3 млрд. Реализация проекта позволит создать до 600 новых рабочих мест.

«С помощью современного итальянского оборудования из общей массы будут отсортировываться полезные фракции (стекло, пластик, металл, картон, бумага и т.д.). Порядка 550 000 куб. м в год не разлагаемых и вредных фракций ТБО будут извлечены для дальнейшей переработки», — отметили в ТОО «Green Recycle».

В результате выборки вторсырья и вредных компонентов на захоронение на полигон попадут только инертные и биоразлагаемые материалы, что позволит избежать загрязнения почвы.

«Учитывая, что в городе Алматы функционируют более 1,5 тыс. промышленных предприятий, это важное событие, которое ознаменует начало реализации первого в Алматы проекта по управлению промышленными и коммунальными отходами», — отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алмас Мадиев.