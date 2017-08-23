Лукин назначен замгенпрокурора РК

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Астана. 23 августа. КазТАГ – Андрей Лукин назначен заместителем генерального прокурора РК, сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Лукин Андрей Иванович назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

А.Лукин ранее занимал должность первого заместителя председателя агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). До нового назначения являлся заместителем акима Астаны.

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