Лукин назначен замгенпрокурора РК

Астана. 23 августа. КазТАГ – Андрей Лукин назначен заместителем генерального прокурора РК, сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Лукин Андрей Иванович назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

А.Лукин ранее занимал должность первого заместителя председателя агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). До нового назначения являлся заместителем акима Астаны.