В Алматы определены места забоя скота на Курбан айт

Алматы. 23 августа. КазТАГ – В Алматы определены места забоя скота в период празднования Курбан айта, сообщили в управлении сельского хозяйства и ветеринарии города.

В Алатауском районе – это мечети «Бекет ата», «Әскер ата», «Мырзахмет» и «Алғабас»; в Ауэзовском районе – мечеть «Таугуль», культурный центр «Сауран-ислам», благотворительная организация «Таугул»; в Бостандыкском районе – мечети «Нур-мубарак» и «Орбита»; в Жетысуском районе – мечети «Аль-Мадина» и «Вайнах», убойный пункт ТОО «Ic-commerse»; в Медеуском районе – Центральная мечеть, мечети «Райымбек батыр», «Умар ибн Аль Хаттаб», «Фатима» и «Аманкул ата»; в Наурызбайском районе – рынок «Таусамалы», площадка возле комплекса «ДИ»; в Турксибском районе – мечети «Ферали» и «Кайрат».

Напомним, казахстанцы в этом году отмечают Курбан айт 1-3 сентября. 1 сентября объявлен выходным днем.