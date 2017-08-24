В Астане в рамках недели Абаевских чтений прозвучали неизвестные кюи великого поэта

Астана. 24 августа. КазТАГ – В Астане стартовали Абаевские чтения, в рамках которых пройдут различные литературные мероприятия, сообщается на сайте акимата столицы.

«В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Астане проводится порядка 200 культурно-массовых мероприятий. Одно из ярких событий – это день рождение великого поэта Абая Кунанбаева. В связи с этой знаменательной датой в Астане стартует неделя Абаевских чтений, в рамках которой планируется охватить школы, детские сады, высшие учебные заведения столицы. Пройдут различные литературные мероприятия в городских парках, молодежных центрах и студенческих организациях», — рассказал заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.

Литературно-музыкальный вечер начался с церемонии возложения цветов к памятнику Абая. В числе приглашенных гостей были знаменитый айтыскер Аманжол Әлтай, известные деятели культуры, представители городской интеллигенции, депутаты городского маслихата, представители акиматов районов, руководители государственных органов, учреждений и предприятий, ветераны и пенсионеры, молодые поэты.

Также заслуженные артисты РК Кенжегали Мыржыкбай, жыршы, термеші Елмұра Жаңабергенова, народный певец Ерлан Рысқали исполнили бессмертные произведения Абая, затем выступили квинтет «Астана Акапелла», группа домбристов «Серпер», артисты государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

Кроме того, организована мобильная выставка книг «Абайдың мұрасы – қазақтың ең асыл қазынасы», на которой зрители творческой встречи могли ознакомиться с богатым творческим наследием Абая – это слова назидания, прозаические произведения, стихотворения и песни поэта.

Одной из особенностей творческого вечера является исполнение кюев Абая, которые ранее никто еще не исполнял, говорят организаторы мероприятия. Кроме того, в течение творческой недели молодые поэты столицы впервые прочтут свои стихотворения, посвященные великому поэту.

Главная цель события – почитание памяти великого Абая, ознакомление подрастающего поколения с наследием поэта, раскрытие духовных ценностей и значимости его литературной, языковой и национально-духовной школы.