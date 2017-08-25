Дожди пройдут на западе Казахстана в пятницу, на остальной территории без осадков

Астана. 25 августа. КазТАГ – Погода без осадков сохранится в пятницу на большей части Казахстана, лишь на западе местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с, +30+32.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +26+28.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях сохраняется ясная погода, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +34, +34, +33 и +33 соответственно; в Северо-Казахстанской области местами возможен туман.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях синоптики также прогнозируют ясную погоду без осадков, местами усиление ветра до 15-20 м/с, +25+30 и + 27+32 соответственно; в Восточно-Казахстанской области утром местами туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ясно, местами усиление ветра 15-22 м/с с пыльными бурями, +27+32, +32+37 и +34+39 соответственно. На территории Алматинской области также сохраняется ясная погода, осадков не ожидается, +26+31.

В Мангистауской и Актюбинской областях ясно, без осадков, температура воздуха днем в регионах +30+35. В Атырауской области местами небольшие дожди, грозы, +29+34. На территории Западно-Казахстанской области местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града, +28+33.

На большей части Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на отдельных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.