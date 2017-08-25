Парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру премьер-министра

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Алматы. 25 августа. КазТАГ – Депутаты жогорку кенеша на внеочередном заседании парламента большинством голосов одобрили кандидатуру 40-летнего руководителя аппарата президента Сапара Исакова на должность премьер-министра страны, сообщает КирТАГ.

Как отмечается, С. Исаков стал самым молодым руководителем кабинета министров в истории суверенного Кыргызстана.

В марте 2017 года указом президента он был назначен руководителем аппарата главы государства. Государственный советник государственной службы 3-го класса, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики.

Также сообщается, что в пятницу парламент избрал новый состав правительства. Напомним, ранее бывший премьер Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в связи с его регистрацией в качестве кандидата на пост президента Кыргызстана.

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